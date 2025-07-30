Российского рэпера избили за езду на электросамокате

Рэперу Teaky проломили висок в Томске за неудачную езду на электросамокате

На рэпера Тимура Тонготорова, известного под псевдонимом Teaky, напали в Томске за езду на электросамокате. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, инцидент произошел 26 июля, когда артист ехал на самокате по тротуару на Сибирской улице. Навстречу ему шли женщина с коляской и двое мужчин, которые остановили его, начав оскорблять и угрожать. В итоге, как рассказал Тимур, «драка перешла в разряд неизбежной».

Потеряв сознание, рэпер очнулся в больнице. Очевидцы рассказали, что нападавшие скрылись с места драки. У пострадавшего диагностировали травму головы, повреждение глазного яблока, височный перелом и кровоизлияние. Также издание уточняет, что следователи быстро нашли мужчин, избивших Teaky, по жетону, который тот успел сорвать во время драки. Один из мужчин имел судимости, второй оказался военнослужащим.

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