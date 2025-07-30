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20:14, 30 июля 2025Культура

Российского рэпера избили за езду на электросамокате

Рэперу Teaky проломили висок в Томске за неудачную езду на электросамокате
Андрей Шеньшаков

Кадр: Teaky / YouTube 

На рэпера Тимура Тонготорова, известного под псевдонимом Teaky, напали в Томске за езду на электросамокате. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, инцидент произошел 26 июля, когда артист ехал на самокате по тротуару на Сибирской улице. Навстречу ему шли женщина с коляской и двое мужчин, которые остановили его, начав оскорблять и угрожать. В итоге, как рассказал Тимур, «драка перешла в разряд неизбежной».

Потеряв сознание, рэпер очнулся в больнице. Очевидцы рассказали, что нападавшие скрылись с места драки. У пострадавшего диагностировали травму головы, повреждение глазного яблока, височный перелом и кровоизлияние. Также издание уточняет, что следователи быстро нашли мужчин, избивших Teaky, по жетону, который тот успел сорвать во время драки. Один из мужчин имел судимости, второй оказался военнослужащим.

Ранее стало известно, что на Украине признали угрозой национальной безопасности российского рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф.

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