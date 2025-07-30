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12:56, 30 июля 2025Культура

Седокова отреагировала на обвинения в доведении бывшего мужа до суицида

Седокова отреагировала на обвинения в доведении бывшего мужа до суицида цитатой
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Покалякин / Коммерсантъ

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова впервые прокомментировала обвинения в доведении бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, до суицида. На это обратил внимание Telegram-канал Super.ru.

Исполнительница поделилась публикацией в соцсетях, на которой сняла виды города. «Тишина может быть громкой, чувства могут быть ломкой», — подписала она кадры. Седокова также поблагодарила тех, «кто понимает и чувствует».

Ранее адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова сообщила о двух поданных в суд исках против Анны Седоковой.

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