Седокова отреагировала на обвинения в доведении бывшего мужа до суицида

Седокова отреагировала на обвинения в доведении бывшего мужа до суицида цитатой

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова впервые прокомментировала обвинения в доведении бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, до суицида. На это обратил внимание Telegram-канал Super.ru.

Исполнительница поделилась публикацией в соцсетях, на которой сняла виды города. «Тишина может быть громкой, чувства могут быть ломкой», — подписала она кадры. Седокова также поблагодарила тех, «кто понимает и чувствует».

Ранее адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова сообщила о двух поданных в суд исках против Анны Седоковой.