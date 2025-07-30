Описана реакция жителей Камчатки на землетрясение

Украинские Telegram-каналы заявили, что российские регионы, затронутые землетрясением на Камчатке, охватила тотальная паника, а жители массово покидают города. Однако эти сообщения не нашли подтверждения, поскольку большинство жителей спокойно отреагировали на природное явление, а эвакуация проводилась лишь в отдельных населенных пунктах.

«Россияне в панике, на трассах пробки из-за эвакуации», — написала «Труха Украина». «В Петропавловске-Камчатском — массовый выезд россиян, дороги парализованы пробками», — говорится в публикации канала «ВІЧЕ НСН 2014-2025».

Некоторые очевидцы землетрясения заявили о том, что видели испугавшихся людей, но всеобщая и тотальная паника, как ситуацию стремятся представить некоторые Telegram-каналы, не наблюдалась. Напротив, кадры из этих регионов свидетельствуют о том, что жители зачастую сохраняли спокойствие во время сейсмособытия. Например, врачи Камчатского онкодиспансера продолжили проводить операцию во время землетрясения.

Камчатский краевой роддом также не остановил работу из-за толчков. «Всех женщин мы оперативно эвакуировали, согрели теплыми пледами. Организовали места для сидения и предложили теплый вкусный чай. Все мамочки с малышами были размещены в машинах. (…) Несмотря на обстоятельства, рождение новых людей продолжалось», — заявили в медучреждении.

В еще одном ролике парикмахер на Камчатке продолжила работу на улице после того, как персонал и клиенты покинули здание из-за толчков. На других кадрах, снятых на Камчатке, также видно, что жители, покинувшие дома, сохраняют спокойствие, панических настроений нет. А жительница Северо-Курильска рассказала «Газете.ru», что эвакуация проходила спокойно.

Важно отметить, что, по информации на данный момент, в результате землетрясения жертв на Камчатке нет. «По результатам обследования, которое проведено, серьезно пострадавших нет, жертв нет», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Жертв также нет в Сахалинской области.

На фоне землетрясения действительно проводилась организованная эвакуация, однако речь идет лишь об отдельных городах и регионах России, а не о более крупномасштабном и массовом характере мер. Например, из-за подземных толчков на Курильских островах было эвакуировано порядка 2,7 тысячи человек. На Сахалине власти эвакуировали жителей города Северо-Курильск. Жители находятся в безопасной зоне на возвышенности, указали в правительстве.

Жителей Камчатки власти также попросили организованно покинуть опасные прибрежные зоны вне городской черты. Кроме того, с Халактырского пляжа в Камчатском крае из-за угрозы цунами эвакуировали около 60 человек. Точечные эвакуации проводились и в разных организациях и учреждениях — например, в аэропорту, в роддоме и не только.

Пробки из-за землетрясения также наблюдались, однако не повсеместно, а преимущественно в Петропавловске-Камчатском, о чем сообщили местные СМИ и Telegram-каналы. «Жители хотят переждать землетрясение на дачах», «Многие уезжают на дачи, берут с собой своих любимых питомцев»,— уточняли Telegram-каналы.

Данные о якобы массовой панике и повальном выезде россиян из городов из-за землетрясения распространяли преимущественно украинские источники.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».