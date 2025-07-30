Стало известно о контроле Кадырова над строительством православного объекта

Публицист Карнаухов: Кадыров контролировал строительство православной часовни

Глава Чечни Рамзан Кадыров брал шефство над строительством православного объекта — часовни в Луганской народной республике. О взятии им контроля над возведением здания стало известно из публикации российского публициста Сергея Карнаухова в Telegram.

По словам Карнаухова, речь идет о комплексе, состоящем из соединенных общей стенкой мечети и часовни.

«Когда строили (...), Рамзан Ахматович Кадыров лично контролировал строительство, финансы выделялись Фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — рассказал он.

Ранее в спецназе «Ахмат» напомнили наказ Кадырова православным военным.