Стало известно о романе Памелы Андерсон со звездой «Списка Шиндлера»

После съемок фильма «Голый пистолет» между американской актрисой Памелой Андерсон и ирландским актером Лиамом Нисоном, известным по ролям в фильмах «Список Шиндлера» и «Заложница», завязался роман. Об этом пишет People.
По данным источника, роман артистов «только зарождается». «Он искренний, и очевидно, что они влюблены друг в друга», — добавил собеседник таблоида.
Он также отметил, что 73-летний Нисон и 58-летняя Андерсон в настоящее время «наслаждаются обществом друг друга».
Ранее Памела Андерсон призналась, что ненавидела свою внешность до того, как начала сниматься для журнала Playboy.