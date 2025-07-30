Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:17, 30 июля 2025Культура

Стало известно о романе Памелы Андерсон со звездой «Списка Шиндлера»

People: Между актерами Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном завязался роман
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

После съемок фильма «Голый пистолет» между американской актрисой Памелой Андерсон и ирландским актером Лиамом Нисоном, известным по ролям в фильмах «Список Шиндлера» и «Заложница», завязался роман. Об этом пишет People.

По данным источника, роман артистов «только зарождается». «Он искренний, и очевидно, что они влюблены друг в друга», — добавил собеседник таблоида.

Он также отметил, что 73-летний Нисон и 58-летняя Андерсон в настоящее время «наслаждаются обществом друг друга».

Ранее Памела Андерсон призналась, что ненавидела свою внешность до того, как начала сниматься для журнала Playboy.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это угроза национальной безопасности». Трамп решил пойти на уступки Китаю. Что он задумал против России?

    Глава МИД Сирии приедет в Россию

    Балашихинский отравитель ответит в суде за девять родственников

    Назван размер выплат семьям жертв удара ВСУ по российскому курорту

    Россиянам посоветовали не превращаться в хипстеров и носить с собой наличные

    Названы возможные последствия смены власти на Украине

    Стало известно о романе Памелы Андерсон со звездой «Списка Шиндлера»

    Захарова ответила на угрозы Трампа в адрес России

    Пробивной эффект российских «стрел смерти» в зоне СВО объяснили

    Названы самые модные брюки на осень

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости