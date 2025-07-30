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21:48, 30 июля 2025Россия

Стало известно о смерти потомка князей Трубецких и Голицыных

Shot сообщил о смерти 78-летнего князя Александра Трубецкого
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Трубецкой

Александр Трубецкой. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Умер князь Александр Трубецкой — прямой потомок князей Трубецких и Голицыных. Ему было 78 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как стало известно ранее, Трубецкой был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник из-за проблем с легкими на фоне перенесенной пневмонии. Спустя некоторое время состояние князя улучшилось.

Как утверждает Shot, Александр Александрович Трубецкой родился в Париже в 1947 году. Он является членом целого ряда общественных организаций, а также почетным профессором Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова.

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