Стало известно о смерти потомка князей Трубецких и Голицыных

Shot сообщил о смерти 78-летнего князя Александра Трубецкого

Умер князь Александр Трубецкой — прямой потомок князей Трубецких и Голицыных. Ему было 78 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как стало известно ранее, Трубецкой был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник из-за проблем с легкими на фоне перенесенной пневмонии. Спустя некоторое время состояние князя улучшилось.

Как утверждает Shot, Александр Александрович Трубецкой родился в Париже в 1947 году. Он является членом целого ряда общественных организаций, а также почетным профессором Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова.

