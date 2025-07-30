Страна НАТО решила закупить тысячи единиц бронетехники

Reuters: Германия готовит несколько многомиллиардных заказов на военную технику

Германия готовит несколько многомиллиардных заказов на военную технику и увеличит военный бюджет более чем на 20 миллиардов евро. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, план закупок на нужды бундесвера включает в себя 20 истребителей Eurofighter, до трех тысяч бронетранспортеров Boxer и до 3,5 тысяч боевых машин пехоты Patria. Кроме того, министерство обороны Германии планирует приобрести дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T и SkyRanger.

Отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц уже заручился поддержкой парламента с целью значительно увеличить военные расходы бюджета, которые в 2026 году составят 83 миллиарда евро.