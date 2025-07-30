Свекровь Кудрявцевой оценила вероятность ее развода с мужем

Свекровь Кудрявцевой Макарова заявила, что ведущая не планирует разводиться

Свекровь известной российской телеведущей Леры Кудрявцевой Наталья Макарова оценила вероятность ее развода с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. Ее слова приводит StarHit.

«В целом, у них все нормально, разводиться не планируют. Есть свои нюансы, но глобально все в порядке. Поживем — увидим», — заявила Макарова. Она уточнила, что всегда держит связь с сыном и невесткой.

Свекровь Кудрявцевой добавила, что телеведущая улетела отдыхать в Болгарию, а Макаров остался в России, чтобы тренироваться.

12 июля Кудрявцева пожаловалась в своем Telegram-канале, что устала помогать супругу из-за его проблем с алкоголем. «Спасала — лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники», — пожаловалась она и добавила, что сдается. На публикацию Кудрявцевой Макаров грубо ответил ей на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Хоккеист призвал жену успокоиться и молчать.

В июне 2024 года Макаров ответил на слухи о разводе с Кудрявцевой. Он заявил, что не собирается разводиться с телеведущей. Хоккеист добавил, что они с Кудрявцевой даже не ругаются. Однако в январе 2024 года Кудрявцева заявила, что расстается с супругом. Она пожаловалась, что ее супруг злоупотребляет алкоголем.