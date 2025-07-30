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14:13, 30 июля 2025Из жизни

Священник с кинжалом заставил семинаристов принести кровавую присягу перед йети

В США священник устроил кровавый ритуал с медвежьей кровью
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Ulet Ifansasti / GettyImages

Кровавый ритуал, в котором участвовали американский священник с кинжалом и человек в костюме йети, привел к скандалу в денверской архиепархии Римско-Католической церкви. Об этом сообщает издание The Pillar.

В январе 2024 года заместитель ректора семинарии Святого Иоанна Вианнея отец Джон Непил взял группу из 15 семинаристов на лыжную поездку в горы. Ночью студентов разбудили и по одному приглашали в трейлер. Внутри их ждали отец Непил, старший студент и человек в костюме йети.

Каждому участнику церемонии объясняли, что ему предстоит принести кровавую присягу и присоединиться к священной традиции. Священник предупреждал, что после вступления дороги назад уже не будет. Затем он приставлял кинжал к левой руке студента.

В последний момент священника останавливал голос и сообщал, что человеческую кровь можно заменить медвежьей. После этого на руку студента выливали кровь гризли и просили испустить душераздирающий крик, чтобы показать приверженность традиции. Говорить об этом другим запрещалось.

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Архиепархия Денвера назвала произошедшее фарсом и объявила, что виновного отстранили от руководящей должности в семинарии. По данным источников, подобный ритуал проводился уже второй год подряд, но в прошлом году жалоб не поступало.

Ранее сообщалось, что женщина из Индии обратилась в полицию и обвинила мужа в попытках похитить их сына ради жертвоприношения. По ее словам, мужчина грозился принести ребенка в жертву в ходе ритуала, который он назвал «кутти пуджа».

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