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03:30, 31 октября 2024Из жизни

Женщина обвинила мужа в попытке принести в жертву их сына

В Индии мужчина попытался похитить сына ради жертвоприношения

Фото: freestocks / Unsplash

В Индии женщина из штата Карнатака обратилась в полицию и обвинила мужа в попытках похитить их сына ради жертвоприношения. Об этом пишет Deccan Herald.

Жительница города Бангалор по имени Ванаякши вышла замуж за Адхи Эшвара в 2019 году. После рождения сына, Карана Рая, в июле 2021 года мужчина стал активно склонять жену к обращению в ислам. В этом ему помогал некий Лангда Наяз.

По словам женщины, их попытки становились все более агрессивными. Муж стал угрожать Ванаякши, что принесет собственного ребенка в жертву в ходе ритуала, который он назвал «кутти пуджа». 13 сентября 2024 года Эшвар и Наяз попытались силой отобрать мальчика у матери. В инцидент вмешались прохожие, и Ванаякши удалось сбежать. Однако из страха женщина и вся ее семья теперь вынуждены скрываться.

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Ванаякши также утверждает, что полиция не восприняла ее обращение всерьез и бездействует. В ответ полицейские района Бангалора Пурам сообщили, что жалобу рассмотрят в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что в Индии сотрудница финансового учреждения, которую начальник уволил после скандала, похитила его при помощи родственников. Она потребовала у него выкуп и пытала его.

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      Антонина Черташ
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