Трамп заявил, что позволит прибывшим в США украинцам остаться до конца конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что позволит прибывшим в страну украинцам остаться здесь до окончания конфликта. Он определили их судьбу в разговоре с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

«Да. Полагаю, мы это сделаем», — ответил американский лидер на вопрос, могут ли граждане Украины оставаться в США до завершения кризиса в республике. «К нам приезжает много людей с Украины. И мы работаем с ними», — добавил Трамп.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Ф Дмитрий Медведев жестко ответил на призыв к Москве как можно скорее выйти на переговоры с Киевом. В ответ ему пригрозили последствиями и напомнили, что настало время перемен.