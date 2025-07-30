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07:54, 30 июля 2025Мир

Трамп определил судьбу приехавших в США украинцев

Трамп заявил, что позволит прибывшим в США украинцам остаться до конца конфликта
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что позволит прибывшим в страну украинцам остаться здесь до окончания конфликта. Он определили их судьбу в разговоре с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

«Да. Полагаю, мы это сделаем», — ответил американский лидер на вопрос, могут ли граждане Украины оставаться в США до завершения кризиса в республике. «К нам приезжает много людей с Украины. И мы работаем с ними», — добавил Трамп.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Ф Дмитрий Медведев жестко ответил на призыв к Москве как можно скорее выйти на переговоры с Киевом. В ответ ему пригрозили последствиями и напомнили, что настало время перемен.

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