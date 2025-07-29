Медведев жестко ответил на призыв США к переговорам с Украиной. Что он сказал и почему это разозлило американский Конгресс?

Медведев заявил, что не Грэму и Трампу решать, когда РФ начать переговоры

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев жестко ответил на призыв американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к Москве как можно скорее выйти на переговоры с Киевом.

Не вам и не [президенту США Дональду] Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров». (…) Работайте ради Америки прежде всего, дедули Дмитрий Медведев зампред Совета безопасности РФ

Он заметил, что переговорный процесс продлится до тех пор, пока страна не достигнет всех целей, поставленных в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

В США пригрозили России последствиями при отказе от урегулирования конфликта

Сенатор Конгресса США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обратился к Дмитрию Медведеву и пригрозил России возможными последствиями при отказе от скорого урегулирования украинского конфликта.

«Тем в России, кто считает, что президент [США Дональд] Трамп не настроен серьезно положить конец конфликту между Россией и Украиной: вы и ваши покупатели скоро поймете, как глубоко ошибаетесь», — заявил сенатор в своих соцсетях.

Грэм напомнил, что Джо Байден больше не является президентом страны, так что настало время для перемен. Он подчеркнул, что Москве давно пора сесть за стол переговоров.

Кроме того, член Конгресса объяснил новый ультиматум со стороны главы Белого дома в адрес России. Он выразил уверенность в том, что Трамп разочарован нежеланием российского лидера Владимира Путина прийти к мирному урегулированию ситуации. Грэм добавил, что Москва сильно просчиталась, если думает, что Трамп оставит все как есть.

Третий раунд мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле Фото: Murad Sezer / Reuters

Медведев заявил, что риторика Трампа может привести к войне

Ужесточившаяся риторика Трампа в отношении России может привести к войне, заявил Дмитрий Медведев в своих соцсетях.

Так российский политик отреагировал на недавнее заявление Трампа о сокращении крайнего срока для соглашения по Украине.

Ему следует помнить две вещи: Россия — это не Израиль и даже не Иран. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной Дмитрий Медведев зампред Совета безопасности РФ

Он сделал акцент на том, что Вашингтону не следует повторять путь бывшего главы страны Джо Байдена, который тоже пытался ставить Москве ультиматумы.