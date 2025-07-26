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17:09, 26 июля 2025Мир

США и Китай поругались из-за Украины. Что говорили друг другу дипломаты в стенах ООН?

Reuters: США и Китай устроили скандал из-за Украины на заседании Совбеза ООН
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Гэн Шуан

Гэн Шуан. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

На заседании Совета безопасности ООН, который прошел в пятницу, 25 июля, представители США и Китая поругались из-за Украины.

Пикировка началась с того, что временный поверенный в делах США при организациии Дороти Ши призвала все страны прекратить экспорт в Россию товаров двойного назначения, которые, по ее словам, «способствуют укреплению военно-промышленной базы РФ и позволяют ей наносить удары по Украине». Отдельно она призвала прекратить такой предполагаемый экспорт Китай.

Утверждения Пекина о введении жесткого экспортного контроля за товарами двойного назначения разваливаются на фоне ежедневного обнаружения произведенных в Китае компонентов в беспилотниках, оружии и транспортных средствах, которые Россия использует против Украины

Дороти Ши временный поверенный в делах США при ООН

Она также призвала Пекин «прекратить подпитывать российскую агрессию», если тот искренне призывает к миру.

Китай в ответ призвал прекратить перекладывать на него вину за Украину

Заместитель постоянного представителя Китая в ООН Гэн Шуан ответил Ши, что КНР «не начинала военный конфликт на Украине, не является его стороной, никогда не поставляла летальное оружие и всегда строго контролировала материалы двойного назначения, включая экспорт беспилотников».

Дороти Ши

Дороти Ши

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Он также попросил США прекратить перекладывать вину за ситуацию в Украине или провоцировать конфронтацию, а вместо этого «играть более конструктивную роль в содействии прекращению огня и мирным переговорам».

Китай заявял, что не хочет «поражения» России, и объяснял, почему

В начале июля глава МИД Китая Ван И заявил верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и безопасности Кае Каллас, что КНР не может позволить России проиграть в конфликте на Украине, поскольку опасается, что США тогда перенесут все свое внимание на Пекин.

Фото: Wang Jiangang / XinHua / Globallookpress.com

Ван И сказал об этом Каллас после «трудных четырехчасовых переговоров», которые касались различных сюжетов геополитики. По словам источников, он преподал главе евродипломатии несколько «уроков истории и лекций».

Кроме того, министр опроверг все обвинения в якобы военной и экономической поддержке России в украинском кризисе, добавив, что если бы Китай это сделал, то «конфликт давно бы завершился». «Европейских чиновников шокировал очень уважительный, но при этом откровенный тон со стороны Ван И», — утверждали источники газеты South China Morning Post.

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