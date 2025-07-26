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14:54, 26 июля 2025Мир

Представители США и Китая поругались из-за Украины на заседании Совбеза ООН

Представители США и Китая поругались из-за Украины на заседании Совбеза ООН
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Turkish Foreign Ministry / Handout/Anadolu via Getty Images

На заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) произошла перепалка между представителями США и Китая. Об этом пишет Reuters.

Уточняется, что представители Пекина и Вашингтона поругались из-за Украины. Так, США потребовали от Китая «прекратить разжигать агрессию России». По словам исполняющей обязанности посла США в ООН Дороти Ши, заявления Пекина о контроле за товарами двойного назначения рушатся на фоне «ежедневного изъятия компонентов китайского производства» для дронов и оружия, якобы используемых против Украины.

«Китай не начинал конфликт на Украине, не является стороной конфликта, никогда не предоставлял летальное оружие и всегда строго контролировал товары двойного назначения, включая экспорт беспилотных летательных аппаратов», — ответил на заседании Совбеза ООН спецпредставитель Китая при ООН Гэн Шуан. Он также призвал Вашингтон перестать «перекладывать вину за украинский вопрос» на Пекин.

Ранее США призвали привлечь Китай к ответственности за жертвы на Украине. Соответствующее заявление сделал посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

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