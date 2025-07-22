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17:00, 22 июля 2025Мир

США призвали привлечь Китай к ответственности за жертвы на Украине

Посол США Уитакер призвал привлечь Китай к ответственности за жертвы на Украине
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Китай необходимо «наказать за субсидирование» роста числа жертв в конфликте на Украине. С таким призывом выступил посол США в НАТО Мэтью Уитакер, передает Bloomberg.

«Китай считает, что ведет опосредованную войну через Россию, и в некоторых заявлениях китайского правительства мы видим, что они хотят, чтобы Соединенные Штаты и наши союзники были заняты этой войной, чтобы мы не могли сосредоточиться на наших других стратегических задачах», — пояснил дипломат.

Реакция Уитакера последовала в ответ на слова главы МИД КНР Ван И, заявившего в разговоре с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Кайей Каллас, что Пекин не может позволить России проиграть в конфликте на Украине, поскольку опасается, что США тогда перенесут все свое внимание на КНР.

Кроме того, министр опроверг все обвинения в якобы военной и экономической поддержке России в украинском кризисе, добавив, что если бы Китай это сделал, то «конфликт давно бы завершился».

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