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22:21, 30 июля 2025Бывший СССР

Трое детей пострадали в Запорожской области при обстреле ВСУ

Балицкий: Трое детей пострадали в Запорожской области при обстреле ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что при обстреле территории детской площадки в городе Васильевка пострадали трое детей.

«Мальчик 2013 года рождения госпитализирован с диагнозом "акубаротравма, контузия"», — написал он.

Балицкий добавил, что всего в результате обстрела пострадали три ребенка. Их жизни ничего не угрожает, дети находятся под наблюдением врачей. В момент обстрела на детской площадке находилось около десяти детей, они были эвакуированы в подвальное помещение близстоящего дома.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотным летательным аппаратом скорую помощь. Инцидент произошел, когда бригада медиков ехала с вызова в селе Скельки. В результате пострадали водитель и пациентка.

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