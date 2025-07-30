Трое детей пострадали в Запорожской области при обстреле ВСУ

Балицкий: Трое детей пострадали в Запорожской области при обстреле ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что при обстреле территории детской площадки в городе Васильевка пострадали трое детей.

«Мальчик 2013 года рождения госпитализирован с диагнозом "акубаротравма, контузия"», — написал он.

Балицкий добавил, что всего в результате обстрела пострадали три ребенка. Их жизни ничего не угрожает, дети находятся под наблюдением врачей. В момент обстрела на детской площадке находилось около десяти детей, они были эвакуированы в подвальное помещение близстоящего дома.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотным летательным аппаратом скорую помощь. Инцидент произошел, когда бригада медиков ехала с вызова в селе Скельки. В результате пострадали водитель и пациентка.

