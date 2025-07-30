Туристка отправилась в поход с возлюбленным, получила удар веткой по голове и не выжила

SFGate: Туристка не выжила после падения ветвей секвойи в парке Йосемити в США

Туристка получила удар веткой по голове в национальном парке США и не выжила. Об этом сообщает издание SFGate.

По данным источника, инцидент произошел еще 19 июля. 29-летняя Анджела Лин, работавшая инженером-программистом в Google, отправилась в поход по природному парку Йосемити, штат Калифорния, с возлюбленным и еще двумя друзьями. Когда компания шла по популярной у туристов тропе через рощу Туолумне с гигантскими секвойями, внезапно послышался треск, затем несколько ветвей упали на голову Лин.

Молодой человек девушки сообщил, что лишь на мгновение закрыл глаза во время падения веток, а когда открыл их, то увидел путешественницу лежащей на земле в луже крови. Он бросился ей на помощь, вызвал спасателей и начал проводить сердечно-легочную реанимацию.

Однако приехавшие на место трагедии медики констатировали, что упавшая ветвь мгновенно привела к кончине Лин и спасти ее было невозможно. После этого Йосемити закрыли на неделю, при этом представители парка не сообщили общественности о кончине туристки. На данный момент ведется расследование инцидента.

Ранее на видео попали две девочки, которые чудом выжили после падения камней у водопада Лоуэр Калф Крик в штате Юта. На кадрах видно, как огромные булыжники пролетели в нескольких сантиметрах от туристок.