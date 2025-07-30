Участница экспедиции рассказала о спасении во время цунами на Камчатке

Участница экспедиции РГО Костамо рассказала о спасении при цунами на Камчатке

Участница экспедиции Русского географического общества (РГО) Восточный бастион — Курильская гряда, журналистка Вера Костамо рассказала телеканалу 360 о спасении при цунами на Камчатке с лагеря на острове Шумшу.

Она отметила, что коллеги с Курильских островов и из Приморья предупредили об опасности, однако к приходу волны участники экспедиции РГО оказались не готовы.

«Не думали, что настолько быстро все случится. Успели только крикнуть друг другу, что волна. Кто в чем был: кто в кроссовках, кто в сапогах, — потому что у нас сегодня был день отдыха, мы проходили очень серьезные маршруты и собирались провести этот день в лагере», — уточнила спикер.

Ранее из Telegram-канала губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко стало известно, что лагерь РГО на восточном побережье на Курилах после землетрясения смыло цунами. Около 30 человек успели вовремя подняться на возвышенность, они не пострадали.