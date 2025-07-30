Ученые возле Курил открыли уникальные колонии новых организмов

Nature: На дне Курило-Камчатского желоба ученые нашли сотни новых организмов

Российские ученые в группе с зарубежными океанологами обнаружили возле Курильских островов одну из самых глубоководных и насыщенных формами жизни экосистем на планете. Результаты экспедиции опубликованы в журнале Nature.

На глубине более 9,5 километра в Курило-Камчатском желобе исследователи нашли плотные скопления трубочных червей, моллюсков и других организмов, питающихся за счет хемосинтеза — химических реакций, происходящих в осадочных породах морского дна.

Открытие было сделано во время комплексного исследования желоба и прилегающих участков Алеутской зоны, в том числе с использованием китайского глубоководного спускаемого аппарата Фэньдоучжэ. Всего было выполнено 23 погружения, в ходе которых ученые зафиксировали уникальные экосистемы на глубинах до 9566 метров.

Работы координировались заместителем директора Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Владимиром Мордуховичем. В проекте приняли участие специалисты из России, Китая, Дании и Новой Зеландии.

На отдельных участках морского дна были обнаружены колонии, в которых каждый квадратный метр заселен тысячами червей-погонофор и сотнями двустворчатых моллюсков из рода Tartarothyasira. Источником энергии для этих организмов служит метан, выделяемый микроорганизмами, населяющими донные отложения. Эти микробы создают химическую основу для функционирования всей экосистемы без участия солнечного света.

По словам исследователей, полученные данные ставят под сомнение действующие модели круговорота углерода в океане. Оказалось, что глубоководные зоны не столь зависимы от органических остатков, опускающихся с поверхности, как считалось ранее. Отмечается, что обнаруженные сообщества демонстрируют альтернативные механизмы устойчивости и воспроизводства в условиях экстремального давления и отсутствия света.

Курило-Камчатский желоб — один из самых глубоких участков Мирового океана, расположенный вдоль берегов Камчатки и Курильских островов, его протяженность превышает две тысячи километров. Новое открытие делает этот регион одним из ключевых для дальнейших исследований в области морской биологии, геохимии и глобальных климатических процессов.

Ранее сообщалось, что ученые нашли на вулкане Камчатки необычное «кипящее» озеро.