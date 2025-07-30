Украинец притворился женщиной и попал в военкомат

ГПСУ: В Одесской области на границе задержали притворившегося женщиной украинца

В Одесской области на границе задержали украинца, притворившегося женщиной. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, мужчина надел черный парик, платье и солнцезащитные очки, чтобы его не опознали пограничники. Он вместе с сожительницей пытался выехать из страны на рейсовом автобусе, однако попался на контрольном посту.

«В Одесской области пограничники задержали путешественника, который решил пересечь границу в интересном образе: черный парик, солнцезащитные очки, атласное платье и уверенность, что этого хватит для маскировки. 30-летний креативщик приобрел женский образ в секонд-хенде Одессы, прихватил сожительницу и тихонько умостился на последних местах в рейсовом автобусе», — говорится в сообщении погранслужбы.

Как отмечает Telegram-канал Shot, после задержания одессита отправили в территориальный центр комплектования (ТЦК; украинский аналог военкомата).

Ранее спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что в Верховной Раде обсуждают возможность отмены запрета на выезд мужчин от 18 до 24 лет, не подлежащих мобилизации. По его словам, дальнейшие шаги в этом направлении зависят от того, удастся ли найти баланс между обеспечением безопасности страны и соблюдением прав граждан.