«Страна»: В Киеве проходит акция протеста в защиту НАБУ и САП

Украинцы вновь собрались на протесты против ограничений антикоррупционных органов. Как сообщает «Страна.ua», митингующие вышли к зданию офиса президента Украины в защиту Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Часть людей скандировала: «Отмените закон!» Другие кричали: «Депутаты-паразиты не дают спокойно жить!» и «Позор!»

На акцию в Киеве собралось около 300-500 человек, через полтора часа после ее начала люди еще оставались на месте, несмотря на объявленную в Киевской области и столице воздушную тревогу. Протестующие также собрались во Львове.

22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов страны. В тот же день его подписал президент Украины Владимир Зеленский. После этого в стране начались протесты, а в Брюсселе выразили озабоченность таким решением властей.

На фоне народного недовольства и критики со стороны Европы украинский лидер решил вернуть полномочия НАБУ и САП. Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал соответствующий законопроект, голосование по нему ожидается 31 июля.

