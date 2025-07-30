Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:58, 30 июля 2025Силовые структуры

Украшенная корабельной миной оружейная мастерская в российском городе попала на видео

В Петербурге спецназ накрыл подпольный цех по переделке оружия, задержаны трое
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Санкт-Петербурге оперативники уголовного розыска и спецназ накрыли подпольную мастерскую по переделке оружия, украшенную муляжом корабельной мины. Видео с задержанием троих причастных к деятельности цеха предоставили «Ленте.ру» в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На кадрах видны силовики, пришедшие к подозреваемым. Также виден осмотр цеха, изъятое оружие и компоненты.

На подпольных оружейников вывел работник шиномонтажа, который весной продал кустарно переделанный пистолет Макарова с магазином, восемь патронов, гладкоствольное охотничье ружье иностранного производства, 48 боевых патронов и 10 охотничьих.

Было возбуждено уголовное дело, при расследовании которого был установлен поставщик оружия. Им оказался 69-летний «черный копатель» из Петербурга. В своей слесарной мастерской он занимался переделкой оружия, а хранил его 54-летний житель Колтушей. Вдвоем они могли достать любые патроны и оружие для проверенных клиентов.

Из цеха изъяты пистолет Макарова, два пистолета марки Glock-19, пистолет-пулемет Шпагина, пистолет Grand Power, 12 нарезных стволов для ружей, более тысячи патронов, порох.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике силовики обнаружили заминированный схрон Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число россиян с зарплатой от миллиона рублей в месяц выросло почти вдвое. Где они работают?

    Описана реакция жителей Камчатки на землетрясение

    В Подмосковье изменили условия получения земли мигрантами за счет региона

    «Аэрофлот» полностью стабилизировал расписание полетов

    60-летняя Алена Апина опубликовала снимки в купальнике без фотошопа

    На Microsoft пожаловались из-за навязывания браузера Edge

    На Камчатке во время землетрясения колокола в церкви начали сами звонить

    В России назвали одну обязанность водителей перед ГАИ неоправданной

    Генерал-лейтенант рассказал об изменении в поведении ВСУ у границ российского региона

    Сейсмолог предупредил о повторных толчках на Камчатке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости