Украшенная корабельной миной оружейная мастерская в российском городе попала на видео

В Петербурге спецназ накрыл подпольный цех по переделке оружия, задержаны трое

В Санкт-Петербурге оперативники уголовного розыска и спецназ накрыли подпольную мастерскую по переделке оружия, украшенную муляжом корабельной мины. Видео с задержанием троих причастных к деятельности цеха предоставили «Ленте.ру» в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На кадрах видны силовики, пришедшие к подозреваемым. Также виден осмотр цеха, изъятое оружие и компоненты.

На подпольных оружейников вывел работник шиномонтажа, который весной продал кустарно переделанный пистолет Макарова с магазином, восемь патронов, гладкоствольное охотничье ружье иностранного производства, 48 боевых патронов и 10 охотничьих.

Было возбуждено уголовное дело, при расследовании которого был установлен поставщик оружия. Им оказался 69-летний «черный копатель» из Петербурга. В своей слесарной мастерской он занимался переделкой оружия, а хранил его 54-летний житель Колтушей. Вдвоем они могли достать любые патроны и оружие для проверенных клиентов.

Из цеха изъяты пистолет Макарова, два пистолета марки Glock-19, пистолет-пулемет Шпагина, пистолет Grand Power, 12 нарезных стволов для ружей, более тысячи патронов, порох.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике силовики обнаружили заминированный схрон Вооруженных сил Украины.