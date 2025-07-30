Умер звезда «Ведьмака» Кшиштоф Матушевский

Польский актер театра и кино Кшиштоф Матушевский ушел из жизни в возрасте 65 лет

Актер Кшиштоф Матушевский, известный по роли в сериале «Ведьмак» 2002 года, ушел из жизни. Об этом сообщает портал Goniec со ссылкой на пресс-службу театра, в котором он служил.

Артисту было 65 лет, он скончался 29 июля. Причина смерти Кшиштофа не раскрывается.

Известно, что Матушевский был одной из ключевых фигур театра Гданьска. В кино и сериалах он также исполнил несколько десятков ролей. Помимо польского сериала «Ведьмак», он также принимал участие в съемках фильмов «Лжец», «Камердинер» и многих других. В творческих кругах его знали по прозвищу «Матушка».

Ранее стало известно, что умер польский режиссер, сценарист и актер Ежи Штвертня, известный по роли в легендарном шпионском сериале «Щит и меч».