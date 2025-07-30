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07:01, 30 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали условия для налаживания отношений с США

Депутат Новиков: Наладить отношения с Россией США поможет отказ от гегемонии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Отказ США от политики силы, военной агрессии и практики цветных революций — то, что действительно могло бы фундаментально помочь наладить отношения с Россией, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

По словам депутата, наладить отношения России и США может только общее понимание глобальных интересов на международной арене. Оно же связано с необходимостью выстраивания равноправных отношений, отказа от политики гегемонии, от попыток силового военного диктата или диктата с помощью угрозы войны, перечислил Новиков. Для США это столь укоренившаяся традиция и практика, что ни один президент не отказывался от нее, указал он.

Пока США будут придерживаться этой линии, пока Запад в целом будет выступать в рамках натовской солидарности с подобных позиций, будет очень трудно рассчитывать на достижение полного взаимопонимания. Хотя с точки зрения отдельных периодов, конечно, при наличии доброй воли и здравого смысла можно выходить на решения, которые помогут, например, не развертывать гонку вооружений, обеспечивать большую безопасность

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

«Возвращаясь к теме краткосрочных возможностей: если США переакцентируют свои интересы на другие регионы и будут понимать, что украинский конфликт им не по силам, точечно на какой-то короткий промежуток времени с точки зрения исторического процесса мы можем нормализовать наши отношения. Вашингтон может на это пойти, но боюсь, что это тогда будет сопряжено с попытками наносить удары по странам, которые являются нашими союзниками. Это значит, что в целом глобальная безопасность не будет обеспечена», — заключил депутат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что процесс нормализации отношений с США идет ни шатко ни валко. Он добавил, что Россия хотела бы видеть большую динамику, но для этого нужны импульсы с обеих сторон.

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