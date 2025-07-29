В Кремле оценили нормализацию отношений с США одной фразой

Песков: Процесс нормализации отношений с США идет ни шатко ни валко

Процесс нормализации отношений с США идет ни шатко ни валко. Так диалог с американской стороной оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Есть замедление, действительно. Пока процесс нормализации отношений, скажем так, идет „ни шатко ни валко"», — сказал он.

Официальный представитель Кремля отметил, что Россия хотела бы видеть большую динамику, но для этого нужны импульсы с обеих сторон. По его словам, Москва надеется, что процесс нормализации с Вашингтоном ускорится.