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13:01, 29 июля 2025Мир

В Кремле оценили нормализацию отношений с США одной фразой

Песков: Процесс нормализации отношений с США идет ни шатко ни валко
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Процесс нормализации отношений с США идет ни шатко ни валко. Так диалог с американской стороной оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Есть замедление, действительно. Пока процесс нормализации отношений, скажем так, идет „ни шатко ни валко"», — сказал он.

Официальный представитель Кремля отметил, что Россия хотела бы видеть большую динамику, но для этого нужны импульсы с обеих сторон. По его словам, Москва надеется, что процесс нормализации с Вашингтоном ускорится.

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