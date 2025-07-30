В Дагестане открылось новое место для туристов

В Дагестане открылся для туристов Самурский национальный парк

Самурский национальный парк Дагестана, созданный в 2019 году для сохранения редких экосистем, открылся для туристов. Об этом сообщает «Российская газета».

Новое место притяжения путешественников обустроено визит-центром, веревочным парком, а также наземными и подвесными экологическими тропами. Кроме того, для туристов подготовили гостевые дома и кемпинги, в которых они могут переночевать.

Самурский национальный парк уже включили в реестр маршрутной сети Дагестана. Он располагается на юге республики и состоит из двух кластеров — равнинного прибрежного участка «Дельта Самура» и высокогорного участка «Шалбуздаг». На общей площади 48 тысяч гектаров можно увидеть поляны диких орхидей, единственный в России лиановый лес под названием «Дельты Самура», горные вершины Базардюзи и Шалбуздаг.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Дагестане неподалеку от Дербента древнее поселение возрастом около семи тысяч лет.

