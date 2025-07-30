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21:27, 30 июля 2025Мир

В европейской стране в ДТП с участием россиянина погибли пять иностранцев

STA: В Словении в автоаварии с участием россиянина погибли пять иностранцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

На северо-востоке Словении в автомобильной аварии, один из участников которой — россиянин, погибли пять иностранных граждан. Об этом сообщает агентство STA, передает РИА Новости.

По данным полиции города Целе, авария произошла, когда гражданин Украины, управлявший фургоном, столкнулся с грузовиком, за рулем которого был гражданин России. Согласно предварительной версии, причиной столкновения стало превышение скорости.

Кроме пяти погибших, один человек получил тяжелые травмы. Информация о судьбе россиянина не уточняется.

Ранее автобус с российскими туристами влетел в дорожные ограждения во время экскурсии в Турции и попал на видео. Уточняется, что ДТП произошло в городе Серик, автобус вез десятки россиян на экскурсию. Транспортное средство стало заносить на мосту, из-за чего водитель решил въехать в дорожные ограждения. Никто из пассажиров не пострадал, но в автобусе выбило окна.

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