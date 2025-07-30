Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:12, 30 июля 2025Мир

В Германии заявили о потере доверия к Зеленскому

Депутат АдГ Линдеманн: Зеленский потерял доверие Запада из-за закона о НАБУ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потерял доверие Запада из-за подписания закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявил депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн, его слова приводят «Известия».

«Нам стало известно о многочисленных случаях коррупции на Украине, когда западные деньги оседали в карманах коррумпированных политиков или чиновников. На прошлой неделе Зеленский пытался воспользоваться новыми законами, чтобы помешать ведомствам продолжить расследование и привлечь обвиняемых к суду», — отметил политик.

По словам Линдеманна, политика Зеленского в отношении антикоррупционных органов на Украине подорвала доверие Запада к нему. При этом он указал на то, что поддержка Киева западными странами «все еще сохраняется».

24 июля издание Politico сообщило, что официальные лица и дипломаты Европейского союза (ЕС) на протяжении нескольких месяцев жалуются на отход Зеленского от принципов демократии. По данным источников, в ЕС недовольны чистками и перестановками в украинском правительстве, которые привели к отставке «наиболее независимых министров и чиновников».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Люди плакали и молились». Как жители Камчатки пережили сильнейшее за десятилетия землетрясение?

    Шарий рассказал о планах Зеленского построить для приближенных дворцы под Киевом

    Сыну главы азербайджанской диаспоры отказали в свободе

    Из семьи российского губернатора сбежала кошка

    В Совфеде высказались о судьбе «всей оставшейся Украины»

    Обрушившая гнев на лежавшего на диване мужа россиянка получила 10-летний срок

    Захарова назвала оскорблением заявления главы МИД Австрии

    Первая австралийская ракета-носитель упала

    Мощное землетрясение на Камчатке вынудило ведущих покинуть студию в прямом эфире

    В Конгрессе США назвали геноцидом действия Израиля в секторе Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости