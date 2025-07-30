В Германии заявили о потере доверия к Зеленскому

Депутат АдГ Линдеманн: Зеленский потерял доверие Запада из-за закона о НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский потерял доверие Запада из-за подписания закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявил депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн, его слова приводят «Известия».

«Нам стало известно о многочисленных случаях коррупции на Украине, когда западные деньги оседали в карманах коррумпированных политиков или чиновников. На прошлой неделе Зеленский пытался воспользоваться новыми законами, чтобы помешать ведомствам продолжить расследование и привлечь обвиняемых к суду», — отметил политик.

По словам Линдеманна, политика Зеленского в отношении антикоррупционных органов на Украине подорвала доверие Запада к нему. При этом он указал на то, что поддержка Киева западными странами «все еще сохраняется».

24 июля издание Politico сообщило, что официальные лица и дипломаты Европейского союза (ЕС) на протяжении нескольких месяцев жалуются на отход Зеленского от принципов демократии. По данным источников, в ЕС недовольны чистками и перестановками в украинском правительстве, которые привели к отставке «наиболее независимых министров и чиновников».