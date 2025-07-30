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05:20, 30 июля 2025Россия

В Госдуме предложили выплачивать учителям тринадцатую зарплату

Депутат Миронов предложил выплачивать 13-ю зарплату за работу во время ОГЭ и ЕГЭ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплачивать учителям тринадцатую зарплату за работу во время ОГЭ и ЕГЭ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, за напряженную работу во время ОГЭ и ЕГЭ учителям редко и мало доплачивают — это стало проблемой учителей в большинстве регионов России.

Миронов напомнил, что обычно один такой рабочий день «стоит» всего 120-300 рублей, приходить нужно рано, часто в выходные или в праздники. «В добровольно принудительном порядке их включают в списки "дежурных", выдергивают с больничных, угрожают увольнением», – уточнил политик.

Ранее ректор Московского педагогического государственного университета, академик, доктор исторических наук Алексей Лубков заявил, что в России школьников 5-7-х классов обяжут изучать духовно-нравственную культуру. Воплощать решение будут учителя истории, пояснил он.

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