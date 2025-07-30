В Конгрессе США назвали геноцидом действия Израиля в секторе Газа

Конгрессвумен Тейлор-Грин: Действия Израиля в Газе — геноцид

Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин, комментируя действия Израиля, назвала ситуацию в секторе Газа «геноцидом». Об этом она написала в социальной сети X.

«Самое правдивое и легкое — сказать, что события 7 октября в Израиле были ужасными, и все заложники должны быть возвращены, но то же самое можно сказать о геноциде, гуманитарном кризисе и голоде, происходящих в секторе Газа», — отметила конгрессвумен.

Отмечается, что Грин стала первым членом Республиканской партии в Конгрессе, использовавшим этот термин в отношении действий Израиля.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты отвергают инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о признании палестинского государства. Он подчеркнул, что это безрассудное решение «служит лишь пропаганде ХАМАС» и отдаляет от мира. «Это пощечина жертвам [теракта] 7 октября [2023 года]», — указал Рубио.