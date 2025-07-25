США резко отвергли инициативу Макрона по Палестине

Рубио: США отвергают инициативу Макрона о признании палестинского государства

Соединенные Штаты отвергают инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о признании палестинского государства. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.

«Соединенные Штаты решительно отвергают план Макрона признать палестинское государство на генеральной ассамблее (ГА) ООН. Это безрассудное решение служит лишь пропаганде ХАМАС и отдаляет нас от мира. Это пощёчина жертвам [теракта] 7 октября», — написал он.

Ранее Макрон сообщил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании ГА ООН в сентябре. Он отметил, что сейчас крайне важно завершить войну в Газе и обеспечить необходимую поддержку гражданскому населению.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил решение французского лидера и заявил, что оно поощряет террор и может привести к появлению еще одного «иранского марионеточного государства».