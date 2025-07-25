Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:25, 25 июля 2025Мир

Нетаньяху осудил решение Макрона признать Палестину

Нетаньяху: Решение Франции признать Палестину поощряет террор
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о признании Палестины, заявив, что это решение может привести к появлению еще одного «иранского марионеточного государства». Об этом политик написал в X.

«Мы решительно осуждаем решение президента Макрона признать палестинское государство рядом с Тель-Авивом после трагедии 7 октября. Такой шаг поощряет террор и грозит созданием еще одного иранского марионеточного государства, подобно тому, как это произошло с Газой», — написал Нетаньяху.

Он подчеркнул, что палестинцы не хотят создать государство рядом с Израилем: по мнению премьер-министра, они хотят создать государство вместо Израиля.

Ранее министр юстиции Израиля Ярив Левин заявил, что Франция поддержит терроризм, если признает Палестину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В зоне СВО перестали работать спутники Starlink

    В России спрогнозировали снижение ключевой ставки к концу года до 16 процентов

    Экс-премьер Украины указал на несамостоятельность властей республики

    Новая жена миллиардера Безоса вышла в свет в прозрачном наряде без бюстгальтера

    В российском регионе сообщили о серии взрывов

    В РПЦ назвали татуировки опознавательным знаком для беса

    Женщина отметила 105-й день рождения партией в стрип-покер и раскрыла победную тактику

    На Западе раскрыли роль главы офиса Зеленского в продолжении обороны Бахмута

    Нетаньяху осудил решение Макрона признать Палестину

    Путин призвал жестко пресекать попытки вмешательства в дела России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости