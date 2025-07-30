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01:08, 30 июля 2025Россия

В Курской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в пригороде Курчатова Курской области, где расположена АЭС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В пригороде Курчатова Курской области прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители сообщают, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы рассказали, что было слышно минимум два взрыва. По словам жителей, что украинские дроны летели на низкой высоте. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Российский военкор Юрий Котенок отметил, что в Курчатове расположена Курская АЭС. «Ситуация на станции — под контролем, радиационный фон — в норме», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в оккупированных населенных пунктах Курской области запрещенные испанские мины. До этого стало известно, что ВСУ сосредоточили свои усилия на доукомплектовании подразделений на границе с Россией у Курской области.

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