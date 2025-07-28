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07:18, 28 июля 2025Россия

В России предупредили о доукомплектовании подразделений ВСУ у границы

ВСУ сосредоточили усилия на доукомплектовании подразделений у границы с Россией
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили свои усилия на доукомплектовании подразделений на границе с Россией у Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«На Теткинском и Глушковском направлениях враг активных действий не предпринимал, сосредоточив усилия на доукомплектовании подразделений», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что бойцы группировки войск «Север» вскрывают и уничтожают перебрасываемые на приграничный участок фронта резервы противника. Так, им удалось поразить боевые группы ВСУ и расчет БПЛА в районе Рыжевки, Пересыпки и Соляники.

Ранее сообщалось, что ВСУ не оставляют попытки прорыва через границу и перебросили на приграничный участок фронта новые расчеты для поддержки штурмовых групп. Противник сохраняет резервы для возможных провокаций у границы.

ЖЗЛ
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