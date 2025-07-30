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09:41, 30 июля 2025Бывший СССР

В МИД России сравнили идею мэра Львова с сюжетом «Лары Крофт»

Захарова: Идея мэра Львова об обмене останков напоминает сюжет «Лары Крофт»
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Предложение мэра Львова Андрея Садового об обмене останков советских воинов с «Холма Славы» на украинских военных напоминает сюжет фильма «Лара Крофт». Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Когда вышел американский фильм "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", я лично думала, что это какое-то искусственно созданное, сгенерированное название или про какие-то древние времена. Вот эти древние времена вернулись», — сравнила она идею мэра с знаменитым фильмом.

Захарова подчеркнула, что эксгумация останков советских воинов во Львове была проведена не ради выгоды, а от безысходности.

Ранее стало известно, что на Украине отправили в переплавку надгробные плиты с советских братских могил. Военкор Юрий Котенок опубликовал видео, снятое одним из работников плавильного цеха одного из украинских предприятий.

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