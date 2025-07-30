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17:58, 30 июля 2025Россия

В Подмосковье загорелись несколько автобусов и попали на видео

В Кубинке очевидцы сняли на видео пожар на стоянке автобусов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В городе Кубинка в Московской области очевидцы сняли на видео загоревшиеся автобусы. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах виден пожар, охвативший транспортные средства, припаркованные на площадке. От места возгорания вверх поднимается огромный столб черного дыма.

Информации о пострадавших, а также о причинах произошедшего на данный момент нет. На место ЧП уже прибыли экстренные службы.

Ранее в Екатеринбурге несколько человек сгорели заживо из-за неисправной электропроводки в дачном домике. Известно, что компания из двух женщин с детьми приехала в загородный домик в одном из садоводческих товариществ.

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