Три ребенка и женщина сгорели в дачном домике в Екатеринбурге

«112»: Три ребенка и женщина сгорели в дачном домике под Екатеринбургом

В Екатеринбурге несколько человек сгорели заживо из-за неисправной электропроводки в дачном домике. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ЧП произошло ночью 26 июля. Компания из двух женщин с детьми приехала в загородный домик в одном из садоводческих товариществ. Пожар начался около трех часов ночи, однако заметили его только через 40 минут.

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили тела 17-летнего подростка, 6-летнего и 3-месячного детей и одну из взрослых. Вторая женщина и еще один ребенок госспитализированы в тяжелом состоянии. Еще двум детям помощь оказали на месте.

Ранее сообщалось, что пожар в подмосковной трехкомнатной квартире унес жизни троих взрослых, а также детей семи и четырех лет. Из соседних этажей здания спасли женщину и трех детей.