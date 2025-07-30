В России толпа сельчан избила разозлившего их таксиста, разбила машину и попала на видео

В Чебоксарах толпа избила таксиста, отказавшегося везти излишек пассажиров

В селе Альгешево в Чувашии толпа мужчин избила таксиста, отказавшегося везти излишек пассажиров. Происшествие попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Про Город Чебоксары | Новости Чувашии».

На кадрах видно, как не менее десятка человек с криком окружили автомобиль, а кто-то запрыгнул на транспортное средство и начал топтать его ногами.

Как выяснили журналисты, заказчиков разозлил отказ водителя нарушить правила, и они проявили агрессию. Когда мужчина попытался уехать, то наехал на одного из нападавших, после чего конфликт разросся. В результате избитого таксиста и сбитого им человека доставили в больницу, где разгневанные жители Альгешева продолжили оскорблять россиянина, угрожать и плеваться в него.

Ранее в Чебоксарах мигранты толпой избили горожан во дворе дома на улице Челомея. Когда к месту потасовки прибыли полицейские, нападавшие скрылись. Инцидент попал на камеру наблюдения.