Мигранты толпой избили россиян и попали на видео

В Чебоксарах мигранты толпой напали на жителей и избили их

В Чебоксарах мигранты толпой напали на жителей и избили их. Происшествие в российском городе попало на видео, его опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На представленных кадрах несколько приезжих избивают мужчину, находящегося на асфальте.

Как утверждает издание, конфликт произошел на улице Челомея. К месту потасовки вызвали сотрудников полиции. Однако, когда оперативники прибыли, иностранцы уже разбежались.

До этого сообщалось, что в подмосковном Щелково двое мигрантов до смерти избили глухонемого мужчину.

Инвалиду нанесли удары в живот и по голове. Затем мигранты бросили несчастного в кусты и скрылись. Глухонемого без признаков жизни обнаружили прохожие спустя час. Его обидчики были задержаны.

Еще раньше в Ростовской области дети мигрантов избили пенсионера из-за замечания.