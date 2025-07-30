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09:16, 30 июля 2025Россия

Мигранты толпой избили россиян и попали на видео

В Чебоксарах мигранты толпой напали на жителей и избили их
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Чебоксарах мигранты толпой напали на жителей и избили их. Происшествие в российском городе попало на видео, его опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На представленных кадрах несколько приезжих избивают мужчину, находящегося на асфальте.

Как утверждает издание, конфликт произошел на улице Челомея. К месту потасовки вызвали сотрудников полиции. Однако, когда оперативники прибыли, иностранцы уже разбежались.

До этого сообщалось, что в подмосковном Щелково двое мигрантов до смерти избили глухонемого мужчину.

Инвалиду нанесли удары в живот и по голове. Затем мигранты бросили несчастного в кусты и скрылись. Глухонемого без признаков жизни обнаружили прохожие спустя час. Его обидчики были задержаны.

Еще раньше в Ростовской области дети мигрантов избили пенсионера из-за замечания.

ЖЗЛ
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