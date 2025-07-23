Под Москвой мигранты до смерти избили глухонемого

MK.RU: В Щелково двое мигрантов до смерти избили глухонемого мужчину

В подмосковном Щелково двое мигрантов до смерти избили глухонемого мужчину. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, 49-летний горожанин с инвалидностью по слуху ездил на собеседование на работу. Затем он встретился с бывшей женой, которая также лишена речи из-за глухоты. После россиянин отправился в магазин за продуктами.

Дорога домой проходила по улице Рудакова — малолюдному месту, с одной стороны которой лес, а с другой — двухэтажные дома. На камеры видеонаблюдения попал момент нападения на мужчину — инвалид увидел незнакомцев, копошившихся в помойке. Это были граждане Узбекистана, которые являются сотрудниками местной управляющей компании.

Житель Щелково стал делать приезжим замечания, размахивая руками, а те восприняли жесты мужчины как агрессию.

Инвалиду нанесли удары в живот и по голове. Затем мигранты бросили несчастного в кусты и скрылись. Глухонемого без признаков жизни обнаружили прохожие спустя час.

Расправившихся с ним иностранцев уже задержали.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области дети мигрантов избили пенсионера из-за замечания.