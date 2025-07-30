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18:42, 30 июля 2025Экономика

В российском городе нашли «запретный» дом

Дом в Обнинске с несколькими десятками наклеек о запретах сняли на видео
Полина Кислицына (Редактор)

В Обнинске Калужской области обнаружили дом с несколькими десятками наклеек о запретах. Внимание на необычное здание обратило издание «Подъем».

Речь идет о постройке, расположенной по адресу улица Долгинская, 20. На видео, снятом свидетелем большого количества ограничений на доме, можно заметить десятки наклеек о запрете курения, распития спиртного, выгула собак и сидения на водоотливах. Пользователи социальных сетей с иронией отметили, что неподалеку от такого дома может находиться офис «Талибана».

В обслуживающей «запретный» дом управляющей компании «Солнечная долина» журналистам объяснили, что такое количество ограничений вызвано жалобами жильцов, на которые организация «оперативно реагировала», вывешивая опознавательные знаки и вывески. «Нас просили жители. Естественно, мы по каждой жалобе и реагировали. Мы инициативы никакой особо-то и не проявляли», — добавил собеседник издания.

Ранее супружеская пара из России рассказала, что недавно поселилась в доме, который их «выселяет».

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