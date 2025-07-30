В российском регионе дотла сгорели цыганские дома

63.ru: В Самарской области дотла сгорели цыганские дома, уничтожено 6 самостроев

В Волжском районе Самарской области дотла сгорели цыганские дома, пламенем было уничтожено шесть самостроев. Об этом стало известно региональному порталу 63.ru.

По сведениям российского издания, пожар возник в поселке Придорожный. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.

К тушению пламени были привлечены 84 спасателя и 25 спецмашин — открытое горение было ликвидировано.

Удалось выяснить, что дома были временным жильем для табора. На месте остались только обгоревшие строения и брошенные животные. Сами цыгане ушли с территории.

До этого сообщалось, что жительница Ростова-на-Дону заявила о пропаже 53-летнего отца после общения с цыганами на вокзале. Россиянка допустила, что родственника могли вывезти на уборку полей и насильно удерживать.