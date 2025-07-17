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09:32, 17 июля 2025Россия

Россиянка заявила о пропаже 53-летнего отца после общения с цыганами на вокзале

161.ru: Ростовчанка заявила о пропаже отца после общения с цыганами на вокзале
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Жительница Ростова-на-Дону заявила о пропаже 53-летнего отца после общения с цыганами на вокзале. Россиянка допустила, что родственника могли вывезти на уборку полей и насильно удерживать, передает портал 161.ru.

Девушка рассказала, что ее родитель приехал из села Орловка Азовского района в гости к семье. Мужчина — инвалид II группы, один глаз плохо видит. При себе у него были паспорт и банковские карты.

Последний раз ростовчанка связывалась с отцом 10 июля. По телефону он сообщил, что стоит на остановке на Пригородном вокзале и ждет автобус, чтобы приехать к ней.

Впоследствии родственники, отсмотрев записи с камеры видеонаблюдения, выяснили, что цыгане увели мужчину с вокзала в сторону автозаправки. После этого звонки семьи россиянин игнорировал, затем на звонок дочери ответил посторонний человек и объявил, что они находятся в неволе в полях.

Россиянка обратилась в полицию, однако помогать ей в поисках отца правоохранители не спешат. Также девушка обратилась к волонтерам отряда «Лиза Алерт».

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае 19-летний призывник пропал после получения повестки в армию.

ЖЗЛ
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