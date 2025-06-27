Россиянин получил повестку в армию и пропал

В Забайкалье 19-летний призывник пропал после получения повестки в армию

Житель Забайкалья пропал после получения повестки в армию. Об этом сообщает сетевое издание «Чита.ру» в Telegram.

Россиянин работал на одном из горнодобывающих предприятий. Получив повестку, он целый день просидел в бане без еды, после этого его никто не видел, пояснила одна из поисковиков. По ее словам, призывник якобы сказал брату, что сжег все документы.

Участники поисковой группы обошли все село, где жил призывник — найти его не удалось. В субботу, 28 июня, они будут прочесывать близлежащий лес.

Ранее другой россиянин пропал после того, как ушел на спецоперацию. Решение отправиться на фронт он принял под влиянием иностранцев, которые убедили его подписать контракт с Минобороны. До этого мужчина выписал доверенность на мигрантов, которая дает им право получать его зарплату.