Россиянин связался с мигрантами, был отправлен на СВО по поддельным документам и пропал

Семья из Томска обвинила мигрантов в отправлении мужчины на СВО обманом

Россиянин связался с мигрантами, был отправлен на специальную военную операцию (СВО) по поддельным документам и пропал. Об этом рассказывает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

В поисках работы мужчина познакомился с уроженцами Закавказья. После этого россиянина увезли в неизвестном направлении. Спустя некоторое время мать и сестра мужчины узнали, что он уехал на СВО.

После обращения родственников горожанина в «Русскую общину» удалось выяснить, что жителю Томска выдали документы на новые фамилию, имя и отчество.

Родственники бойца считают, что мужчина был отправлен «на войну» мошенническим путем. При этом у некоего Наиля есть доверенность, на основании которой он получает зарплату солдата, утверждает его мать. Связи с мужчиной нет.

Ранее в Уфе другого участника СВО нашли работающим за еду в церкви. На вокзале незнакомец предложил ему выпить, после этого военнослужащий пропал. Прохожие обнаружили только его сумку с документами.