В российском регионе сотрудники Минобрнауки похитили выплаты педагогам

В Ингушетии задержали сотрудника Минобрнауки по подозрению в хищении

В Ингушетии задержали сотрудника Минобрнауки по подозрению в хищении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 159 («мошенничество, совершенное в особо крупном размере») и 285 («злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2021 по 2022 год должностные лица Минобразования и науки республики совершили хищение бюджетных средств, которые выделялись на компенсации педагогам, привлеченным к подготовке и проведению единого государственного экзамена на территории Ингушетии. Они подделывали договоры и акты выполненных работ.

На основании этих документов подставным лицам было перечислено более 10,7 миллиона рублей.

Одна из подозреваемых задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Также проведены обыски в министерстве и по месту ее проживания. Изъята компьютерная техника, документация, допрашиваются свидетели. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и иных лиц, причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что поставлена точка в деле о хищении миллионов из проекта «Жилье и городская среда».