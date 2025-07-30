Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:03, 30 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе сотрудники Минобрнауки похитили выплаты педагогам

В Ингушетии задержали сотрудника Минобрнауки по подозрению в хищении
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Ингушетии задержали сотрудника Минобрнауки по подозрению в хищении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 159 («мошенничество, совершенное в особо крупном размере») и 285 («злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2021 по 2022 год должностные лица Минобразования и науки республики совершили хищение бюджетных средств, которые выделялись на компенсации педагогам, привлеченным к подготовке и проведению единого государственного экзамена на территории Ингушетии. Они подделывали договоры и акты выполненных работ.

На основании этих документов подставным лицам было перечислено более 10,7 миллиона рублей.

Одна из подозреваемых задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Также проведены обыски в министерстве и по месту ее проживания. Изъята компьютерная техника, документация, допрашиваются свидетели. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и иных лиц, причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что поставлена точка в деле о хищении миллионов из проекта «Жилье и городская среда».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минфина США рассказал об ответе Китая по поводу российской нефти

    Посла Австрии заподозрили в женоненавистничестве от имени женщины

    МИД анонсировал переговоры Лаврова с главой МИД Сирии

    Криминалист сделала предостережение любителям делиться геолокацией с партнерами

    В школьном автобусе нашли 23 килограмма динамита

    Турист отправился к Балтийскому морю, сорвался со смотровой площадки и не выжил

    Артемий Лебедев назвал самый большой подарок Запада России

    В Минобороны Украины назвали процент насильственной мобилизации в ВСУ

    Раскрыта стоимость роскошных нарядов певицы Алсу

    Голосование по НАБУ назвали определяющим в вертикали власти Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости