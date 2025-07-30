Поставлена точка в деле о хищении миллионов из проекта «Жилье и городская среда»

В Московской области осудят пять человек за мошенничество в рамках нацпроекта

В Московской области осудят пять человек за мошенничество в рамках нацпроекта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Они обвиняются по статье 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, генеральный директор строительной компании ООО «Смарт» в июне 2019 года заключил муниципальный контракт на работы по комплексному благоустройству набережной реки Пехорка в Балашихе по проекту «Жилье и городская среда». После этого у него возник умысел похитить бюджетные средства. Для этого он привлек директора компании-субподрядчика ООО «Стройград» и руководителя проекта этой же компании, который умел заполнять учетную документацию.

В период с июня по декабрь 2019 года обвиняемые предоставили в администрацию Балашихи документы с недостоверными данными об объемах и стоимости работ. Таким образом они совершили хищение примерно 9 миллионов рублей.

Также учредитель ООО «Стройград» вместе с руководителем проекта и другими соучастниками в период с октября по декабрь 2020 года предоставили в МАУ «Объединенная дирекция парков Богородского городского округа Московской области» документы с ложной информацией об объемах и стоимости выполненных работ в рамках контракта по благоустройству набережной реки Клязьма. Сумма ущерба составила более 6,3 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Также заявлены исковые заявления о взыскании с обвиняемых суммы ущерба.

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