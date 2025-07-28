Некачественные томографы обнаружены в больницах российского региона

В Приморье возбуждено дело из-за закупки некачественных томографов на ₽60 млн

В больницах Приморского края обнаружили некачественные томографы, закупленные в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

В ходе проверки был установлен факт закупки медицинского оборудования ненадлежащего качестве и по завышенной стоимости. Ущерб государству оценивается в 60 миллионов рублей.

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что Московский районный суд Калининграда приговорил к двум годам лишения свободы гендиректора ООО «Судостроительная компания "Вега"» Артура Вовка за причинение миллионного ущерба Минобороны России при выполнения гособоронзаказа.