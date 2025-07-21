Причинивший миллионный ущерб Минобороны России отделался малым сроком

Глава судостроительной компании Вовк сел на 2 года за миллионный ущерб МО РФ

Московский районный суд Калининграда приговорил к двум годам лишения свободы гендиректора ООО «Судостроительная компания "Вега"» Артура Вовка за причинение миллионного ущерба Минобороны России при выполнения гособоронзаказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военном следственном управлении Следственного комитета России.

Подсудимый признан виновным в особо крупном мошенничестве. Он отделался малым сроком, так как на следствии признал вину и заключил досудебное соглашение.

По данным следствия, в 2021 году Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» заключил с компанией «Вега» многомиллионный контракт на поставку металлических изделий, однако Вовк не выполнил его условия. Изделия были поставлены ненадлежащего качества, из выделенных по контракту средств два миллиона рублей похитили.

Ему была избрана мера пресечения в декабре 2024 года.