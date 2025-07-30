В российском регионе захотели платить жителям за отстрел одного вида животных

В Тюмени захотели платить жителям за отстрел одного вида животных

Власти Тюмени захотели платить жителям за отстрел одного вида животных. Об этом сообщает Ura.ru в Telegram.

По сведениям издания, соответствующий законопроект находится на стадии обсуждения. Необходимость принятия закона местные власти объяснили обеспокоенностью населения ростом числа волков. Этих животных в последнее время все чаще стали замечать вблизи населенных пунктов.

В случае принятия закона за отстрел волчицы охотнику выплатят 21 тысячу рублей. 15 тысяч рублей он получит за отстрел взрослого самца, и 10 тысяч рублей — за волчонка. Если местные власти одобрят инициативу, изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. Против идеи выступают местные «зеленые» — они опасаются, что отстрел может привести к уничтожению популяции волков в регионе.

Ранее власти Забайкальского края разрешили усыплять бездомных собак. В принятом ими законе также предусмотрена возможность введения экстраординарного режима с целью борьбы с бездомными собаками. В случае, если ситуация приобретет опасность для людей, то власти смогут принять решение об эвтаназии бездомных животных без обычных ограничений.